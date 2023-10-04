Зеленский рассказал, приедет ли на встречу лидеров ЕС в Испании

Президент Владимир Зеленский в среду сообщил, что получил приглашение от главы правительства Испании Педро Санчеса на неформальную встречу лидеров государств Европейского Союза в Гранаде, которая состоится в четверг, 5 октября.

Об этом Зеленский рассказал в интервью телеканалу Sky TG24, сообщает "Европейская правда".

Глава государства подтвердил, что получил приглашение на неформальный саммит ЕС от Санчеса, а также президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Зеленский, однако, добавил, что вряд ли сможет присутствовать на саммите, поскольку "мое присутствие здесь, в Украине, необходимо".

Предыдущие зарубежные визиты президента с начала полномасштабного вторжения Украины почти никогда не анонсировались.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в понедельник направил приглашение руководителям государств-членов ЕС для участия в неформальной встрече 6 октября в испанском городе Гранада.

В письме отмечалось, что одним из ключевых вопросов саммита станет обсуждение будущего Евросоюза с учетом его расширения.

Как известно, вопрос реформы Евросоюза активно обсуждается на фоне подготовки к его расширению за счет государств Восточной Европы и Западных Балкан.