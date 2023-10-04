У Румунії підготували механізм обмеження імпорту зерна з України та Молдови

Міністр сільського господарства Румунії Флорін Барбу в середу оголосив, що імпорт зерна з України та Молдови буде дозволений тільки румунським фермерам і переробникам тільки на підставі ліцензії.

Про це, як пише "Європейська правда", Барбу написав у Facebook.

Румунське Міністерство сільського господарства та розвитку села підготувало проєкт розпорядження про правові рамки для імпорту сільськогосподарської продукції з України та Молдови.

Вони передбачають, що румунські підприємства зможуть імпортувати чотири види товарів з України та Молдови – пшеницю, кукурудзу, насіння соняшнику та ріпак – тільки після отримання дозволу від міністерства.

"Як і обіцяли, ми захищаємо румунське виробництво і працю румунських фермерів", – зазначив Барбу.

Румунія є однією з п'яти східноєвропейських країн ЄС разом із Болгарією, Угорщиною, Польщею та Словаччиною, які зазнали різкого зростання імпорту українського зерна після вторгнення Росії в Україну.

Це спотворило місцеві ринки і викликало протести фермерів, що призвело до того, що ЄС схвалив обмеження на імпорт українського зерна до 15 вересня, при цьому дозволивши транзит зерна в інші країни.

Після цього замість обмеження на імпорт у ЄС Україна запропонувала Європейській комісії та п’ятьом країнам план експортного контролю для чотирьох груп культур – пшениці, кукурудзи, соняшнику та ріпаку – для захисту їхніх внутрішніх ринків.

Попри це, Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на український імпорт, що спонукало Україну подати скаргу проти цих трьох країн до Світової організації торгівлі.