В Румынии подготовили механизм ограничения импорта зерна из Украины и Молдовы

Министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу в среду объявил, что импорт зерна из Украины и Молдовы будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам только на основании лицензии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Барбу написал в Facebook.

Румынское Министерство сельского хозяйства и развития села подготовило проект распоряжения о правовых рамках для импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и Молдовы.

Они предусматривают, что румынские предприятия смогут импортировать четыре вида товаров из Украины и Молдовы – пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и рапс – только после получения разрешения от министерства.

"Как и обещали, мы защищаем румынское производство и труд румынских фермеров", – отметил Барбу.

Румыния является одной из пяти восточноевропейских стран ЕС вместе с Болгарией, Венгрией, Польшей и Словакией, которые подверглись резкому росту импорта украинского зерна после вторжения России в Украину.

Это исказило местные рынки и вызвало протесты фермеров, что привело к тому, что ЕС одобрил ограничения на импорт украинского зерна до 15 сентября, при этом разрешив транзит зерна в другие страны.

После этого вместо ограничения на импорт в ЕС Украина предложила Европейской комиссии и пяти странам план экспортного контроля для четырех групп культур – пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса – для защиты их внутренних рынков.

Несмотря на это, Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на украинский импорт, что побудило Украину подать жалобу против этих трех стран во Всемирную торговую организацию.