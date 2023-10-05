Зеленський і прем’єр Іспанії обговорили нову військову допомогу і відкриття переговорів з ЄС

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Гранаді обговорив новий пакет оборонної підтримки та відкриття переговорів про вступ у ЄС.

Про це Зеленський розповів у своєму Telegram-каналі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

За словами президента, він обговорив із Санчесом новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи.

Також ішлося про подальший рух України до ЄС.

"Готуємося розпочати переговори щодо вступу України до ЄС за головування Іспанії. Дякую за підтримку нашого прагнення", – зазначив Зеленський.

Іспанія до кінця року головуватиме у Раді ЄС. У грудні пройде зустріч європейських лідерів, на якій потенційно можуть ухвалити рішення про відкриття переговорів з Україною.

Також, за словами Зеленського, вони обговорили із Санчесом надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і роботу й захист зернового коридору.

Зеленський подякував за підтримку й чітке засудження російської агресії Санчесу та всьому іспанському суспільству.

Зеленський перебуває з візитом в іспанському місті Гранада, де 5 жовтня пройде саміт Європейської політичної спільноти.

Прибувши на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії, Зеленський прокоментував занепокоєння щодо подальшої підтримки України з боку США.