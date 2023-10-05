Зеленский и премьер Испании обсудили новую военную помощь и открытие переговоров с ЕС
Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Гранаде обсудил новый пакет оборонной поддержки и открытие переговоров о вступлении в ЕС.
Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале в четверг, сообщает "Европейская правда".
По словам президента, он обсудил с Санчесом новый пакет оборонной поддержки, который содержит дополнительные средства ПВО, артиллерию и антидроновые системы.
Также речь шла о дальнейшем движении Украины в ЕС.
"Готовимся начать переговоры по вступлению Украины в ЕС под председательством Испании. Спасибо за поддержку нашего стремления", – отметил Зеленский.
Испания до конца года будет председательствовать в Совете ЕС. В декабре пройдет встреча европейских лидеров, на которой потенциально могут принять решение об открытии переговоров с Украиной.
Также, по словам Зеленского, они обсудили с Санчесом предоставление Украине энергетического оборудования перед зимним периодом и работу и защиту зернового коридора.
Зеленский поблагодарил за поддержку и четкое осуждение российской агрессии Санчеса и все испанское общество.
Зеленский находится с визитом в испанском городе Гранада, где 5 октября проходит саммит Европейского политического сообщества.
Прибыв на саммит Европейского политического сообщества в Испании, Зеленский прокомментировал беспокойство относительно дальнейшей поддержки Украины со стороны США.