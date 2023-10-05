Найвища гора Західної Європи втратила за 2 роки понад 2 метри

Висота гори Монблан зменшилася більш ніж на два метри відтоді, як її востаннє вимірювали у 2021 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

У 2023 році висота Монблану зафіксована на рівні 4805,59 метрів, тобто на 2,22 метри нижче, ніж під час останнього вимірювання у 2021 році, оголосили в четвер експерти-геодезисти з Верхньої Савойї.

Вони піднімалися на вершину в середині вересня.

Висота гори може коливатися від кількості опадів влітку, зазначив на прес-брифінгу в Шамоні Жан де Гаре, президент геодезичної палати Верхньої Савойї.

"Монблан цілком може бути набагато вищим через два роки", – попередив він.

У той час, коли танення льодовиків прискорюється під впливом глобального потепління, яке особливо зачіпає Альпійську дугу, один з членів команди, Денис Борель, закликав "не робити поспішних висновків з вимірювань, які проводяться лише з 2001 року".

За його словами, тепер справа за "кліматологами та іншими вченими, які мають використати всі зібрані дані і висунути всі гіпотези для пояснення цього явища".

Європейські льодовики, які особливо вразливі до підвищення температури через їх відносно невелику висоту, втратили близько третини свого об'єму між 2000 і 2020 роками, згідно з даними, зібраними вченими.

Нагадаємо, льодовики Швейцарії втратили 10% свого об’єму за два роки.