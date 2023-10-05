Самая высокая гора Западной Европы потеряла за 2 года более 2 метров

Высота горы Монблан уменьшилась более чем на два метра с тех пор, как ее последний раз измеряли в 2021 году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

В 2023 году высота Монблана зафиксирована на уровне 4805,59 метров, то есть на 2,22 метра ниже, чем во время последнего измерения в 2021 году, объявили в четверг эксперты-геодезисты из Верхней Савойи.

Они поднимались на вершину в середине сентября.

Высота горы может колебаться от количества осадков летом, отметил на пресс-брифинге в Шамони Жан де Гаре, президент геодезической палаты Верхней Савойи.

"Монблан вполне может быть намного выше через два года", – предупредил он.

В то время, когда таяние ледников ускоряется под влиянием глобального потепления, которое особенно затрагивает Альпийскую дугу, один из членов команды, Денис Борель, призвал "не делать поспешных выводов из измерений, которые проводятся лишь с 2001 года".

По его словам, теперь дело за "климатологами и другими учеными, которые должны использовать все собранные данные и выдвинуть все гипотезы для объяснения этого явления".

Европейские ледники, которые особенно уязвимы к повышению температуры из-за их относительно небольшой высоты, потеряли около трети своего объема между 2000 и 2020 годами, согласно данным, собранным учеными.

Напомним, ледники Швейцарии потеряли 10% своего объема за два года.