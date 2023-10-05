У Раді хочуть зобов’язати МЗС погоджувати кандидатури послів із профільним комітетом

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт, який пропонує зобов'язуваати міністра закордонних справ України узгоджувати з комітетом Верховної ради з питань зовнішньої політики кандидатури послів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний законопроєкт №10113 у парламенті був зареєстрований у середу, 4 жовтня.

Законопроєкт пропонує внести зміни до закону "Про дипломатичну службу", згідно з якими голова МЗС подає президенту кандидатури очільників дипломатичних представництв після консультацій із профільним комітетом "та погодження комітетом цих кандидатур".

Більшість співавторів ініціативи – депутати від групи "Європейська солідарність". Одна з них, Ірина Фріз, пояснила необхідність ухвалення законопроєкту тим, що "влада дискредитує вітчизняну дипломатію шляхом призначення людей без досвіду та компетенцій на посади послів".

Вона навела як приклади призначення колишнього міністра оборони Андрія Тарана послом у Словенії, ексгенпрокурорки Ірини Венедіктової – послом у Швейцарії, а Олесі Ілащук, яка не мала дипломатичного досвіду – послом у Болгарії.

"Подібна практика діє в США, де посли призначаються президентом за погодженням Конгресу", – вказує Фріз.

Нагадаємо, в березні міністр закордонних справ оголосив про створення в МЗС системи з пошуку кандидатур на посади послів, які також залучатимуться з-за меж дипломатичної системи. Станом на кінець серпня він відібрав перших 16 кандидатів.

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