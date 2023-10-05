В Раде хотят обязать МИД согласовывать кандидатуры послов с профильным комитетом

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, который предлагает обязать министра иностранных дел Украины согласовывать с комитетом Верховной Рады по вопросам внешней политики кандидатуры послов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий законопроект №10113 в парламенте был зарегистрирован в среду, 4 октября.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "О дипломатической службе", согласно которым глава МИД подает президенту кандидатуры руководителей дипломатических представительств после консультаций с профильным комитетом "и согласования комитетом этих кандидатур".

Большинство соавторов инициативы – депутаты от группы "Европейская солидарность". Одна из них, Ирина Фриз, объяснила необходимость принятия законопроекта тем, что "власть дискредитирует отечественную дипломатию путем назначения людей без опыта и компетенций на должности послов".

Она привела в качестве примера назначения бывшего министра обороны Андрея Тарана послом в Словении, экс-генпрокурора Ирины Венедиктовой – послом в Швейцарии, а Олеси Илащук, которая не имела дипломатического опыта – послом в Болгарии.

"Подобная практика действует в США, где послы назначаются президентом по согласованию Конгресса", – указывает Фриз.

Напомним, в марте министр иностранных дел объявил о создании в МИД системы по поиску кандидатур на должности послов, которые также будут привлекаться из-за пределов дипломатической системы. По состоянию на конец августа он отобрал первых 16 кандидатов.

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