Правительство Франции проведет спецзаседание по поводу появления клопов в столице

Французские чиновники проведут межведомственное заседание, чтобы продумать реакцию на возвращение в Париж и пригород постельных клопов, что серьезно обеспокоило жителей и вызвало разговоры о том, как Парижу при таких условиях принимать Олимпиаду в 2024 году.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Специальное заседание анонсировал представитель правительства Оливье Веран, встреча состоится 6 октября.

В частности, в правительстве хотят выяснить, насколько серьезная и масштабная проблема, и решить, как реагировать дальше и успокоить панику, которая поднялась на фоне сообщений в соцсетях.

В последние дни появились многочисленные новые сообщения о местах, где заметили клопов – от поездов до школ и кресел кинотеатров.

Еще в среду министр по вопросам транспорта Клеман Бон заявлял, что из 37 случаев на железной дороге, о которых сообщили пассажиры, проверка не нашла подтверждений ни одному.

Министр здравоохранения Орельен Руссо заверил, что никаких оснований для паники нет и о "нашествии клопов" речь не идет.

Во Франции постельные клопы перестали быть серьезной бытовой проблемой с 50-х годов, но в последние 30 лет снова появились, что связывают и с адаптацией насекомых к инсектицидам, и с тем, что люди стали больше путешествовать в переполненном транспорте.