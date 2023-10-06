Бербок: Напряженность между Косовом и Сербией угрожает вступлению Западных Балкан в ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила глубокую обеспокоенность ростом напряженности между Косовом и Сербией из-за недавних столкновений между сербскими боевиками и косовской полицией на севере Косова.

Как пишет "Европейская правда", главу внешнеполитического ведомства ФРГ цитирует AP.

Это заявление Бербок сделала в Тиране на встрече глав МИД накануне саммита Берлинского процесса 16 октября – инициативы Германии и Франции, призванной поощрить шесть западнобалканских стран, Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию продолжать работать над приобретением членства в ЕС.

"Основой мобильности в регионе является безопасность. Напряженность, которая наблюдается в последние дни между Сербией и Косовом, также ставит под угрозу Берлинский процесс", – заявила министр перед началом встречи.

"Ключ к решению конфликта находится в Белграде и Приштине, хотя некоторым может быть неприятно это слышать", – добавила она.

Бербок также отметила, что Берлинский процесс имеет решающее значение для продвижения связей и сотрудничества в регионе, а ключевая конференция в Берлине в ноябре, посвященная расширению ЕС, попытается "выполнить обещания, которые уже дали давно".

В конце августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что хочет, чтобы ЕС был готов к расширению до 2030 года. Впрочем, в ЕС есть сторонники не привязываться ни к каким срокам присоединения новых членов. Например, такой позиции придерживается Португалия.

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