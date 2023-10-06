У Словенії за два дні посад позбулись троє міністрів

Міністерка державного управління Саня Аянович Ховник у п’ятницю подала у відставку на тлі публікацій про надмірні витрати на поїздку до Нью-Йорка та потенційний конфлікт інтересів в одному з державних тендерів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Slovenia Times.

Про Аянович Ховник в останні тижні багато писали словенські ЗМІ через те, що вона витратила 33 тисячі євро на відрядження до Нью-Йорка. Крім того, в оголошеному її міністерством тендері на 300 тисяч євро переміг її колишній бізнес-партнер.

Дії міністерки почало розслідувати антикорупційне відомство, а понад десяток неурядових організацій закликали її скласти повноваження.

Сама урядовиця заперечувала неправомірні дії зі свого боку й назвала критику у свій бік "безжалісною кампанією", але вирішила піти у відставку, бо вважає наполягання на подальшій роботі в таких умовах "контрпродуктивним".

Напередодні у відставку з уряду словенського прем’єра Роберта Голоба подали ще два міністри – міністр природних ресурсів і просторового планування Урош Брежан та міністерка сільського господарства Ірена Шинько – через "втрату довіри" з боку голови уряду.

Уряд Голоба працює з червня 2022 року після того, як його "Рух за свободу" переміг на виборах у травні.