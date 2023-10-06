В Словении за два дня должностей лишились трое министров

Министр государственного управления Саня Аянович Ховник в пятницу подала в отставку на фоне публикаций о чрезмерных расходах на поездку в Нью-Йорк и потенциальном конфликте интересов в одном из государственных тендеров.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Slovenia Times.

Об Аянович Ховник в последние недели много писали словенские СМИ из-за того, что она потратила 33 тысячи евро на командировку в Нью-Йорк. Кроме того, в объявленном ее министерством тендере на 300 тысяч евро победил ее бывший бизнес-партнер.

Действия министра начало расследовать антикоррупционное ведомство, а более десятка неправительственных организаций призвали ее сложить полномочия.

Сама чиновница отрицала неправомерные действия со своей стороны и назвала критику в свою сторону "безжалостной кампанией", но решила уйти в отставку, потому что считает настаивание на дальнейшей работе в таких условиях "контрпродуктивным".

Накануне в отставку из правительства словенского премьера Роберта Голоба подали еще два министра – министр природных ресурсов и пространственного планирования Урош Брежан и министр сельского хозяйства Ирена Шинько – из-за "потери доверия" со стороны главы правительства.

Правительство Голоба работает с июня 2022 года после того, как его "Движение за свободу" победило на выборах в мае.