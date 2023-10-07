Росія скасує ратифікацію Договору про заборону ядерних випробувань

Посол Росії в Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань (ДВЗЯВ) заявив у п'ятницю, що Москва відкличе ратифікацію пакту – крок, який Вашингтон засудив як такий, що ставить під загрозу "глобальну норму" проти ядерних випробувальних вибухів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Михаїл Ульянов, посол Москви в організації ДВЗЯВ, заявив, що "Росія планує відкликати ратифікацію (яка відбулася в 2000 році) Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань".

"Мета полягає в тому, щоб бути в рівних умовах зі США, які підписали Договір, але не ратифікували його. Відкликання не означає наміру відновити ядерні випробування", – сказав він.

ДВЗЯВ підписали 187 країн і ратифікували 178, але він не може набути чинності, доки його не підпишуть і не ратифікують вісім країн, що ухиляються від підписання. Китай, Єгипет, Іран та Ізраїль підписали, але не ратифікували ДВЗЯВ. Північна Корея, Індія та Пакистан не підписали пакт.

Хоча Сполучені Штати підписали, але не ратифікували договір, вони дотримуються мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї з 1992 року, від чого, за їхніми словами, не планують відмовлятися.

"Ми стурбовані сьогоднішніми коментарями посла Ульянова у Відні. Подібні кроки з боку будь-якої держави-учасниці безпідставно ставлять під загрозу глобальну норму, що забороняє ядерні вибухові випробування", – йдеться в заяві представника Державного департаменту США.

Вашингтон розглядає план Москви відкликати свою ратифікацію ДВЗЯВ як спосіб посилити тиск на США та інші країни з метою припинення поставок зброї та іншої допомоги Україні в її боротьбі з російськими військами.

Заява Ульянова пролунала наступного дня після того, як президент Росії Владімір Путін заявив, що Москва може розглянути можливість відкликання своєї ратифікації ДВЗЯВ.

"Було б тривожно і глибоко прикро, якби будь-яка держава-підписант переглянула свою ратифікацію ДВЗЯВ", – заявив Роберт Флойд, виконавчий директор ОДВЗЯВ, який стежить за дотриманням пакту.

Президент Володимир Зеленський у вересні, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, закликав до ядерного роззброєння Росії.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва час від часу вдається до ядерних погроз. Розвідка й лідери західних держав загалом вважають такий сценарій малоймовірним.

Крім того, цього року Росія вирішила "призупинити" участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння, який встановлював обмеження на ядерні арсенали РФ і Сполучених Штатів.