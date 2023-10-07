Россия отменит ратификацию Договора о запрещении ядерных испытаний

Посол России в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) заявил в пятницу, что Москва отзовет ратификацию пакта – шаг, который Вашингтон осудил как ставящий под угрозу "глобальную норму" против ядерных испытательных взрывов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Михаил Ульянов, посол Москвы в организации ДВЗЯИ, заявил, что "Россия планирует отозвать ратификацию (которая состоялась в 2000 году) Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

"Цель состоит в том, чтобы быть в равных условиях с США, которые подписали Договор, но не ратифицировали его. Отзыв не означает намерения возобновить ядерные испытания", – сказал он.

ДВЗЯИ подписали 187 стран и ратифицировали 178, но он не может вступить в силу, пока его не подпишут и не ратифицируют восемь стран, уклоняющихся от подписания. Китай, Египет, Иран и Израиль подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ. Северная Корея, Индия и Пакистан не подписали пакт.

Хотя Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали договор, они придерживаются моратория на испытательные взрывы ядерного оружия с 1992 года, от чего, по их словам, не планируют отказываться.

"Мы обеспокоены сегодняшними комментариями посла Ульянова в Вене. Подобные шаги со стороны любого государства-участника безосновательно ставят под угрозу глобальную норму, запрещающую ядерные взрывные испытания", – говорится в заявлении представителя Государственного департамента США.

Вашингтон рассматривает план Москвы отозвать свою ратификацию ДВЗЯИ как способ усилить давление на США и другие страны с целью прекращения поставок оружия и другой помощи Украине в ее борьбе с российскими войсками.

Заявление Ульянова прозвучало на следующий день после того, как президент России Владимир Путин заявил, что Москва может рассмотреть возможность отзыва своей ратификации ДВЗЯИ.

"Было бы тревожно и глубоко прискорбно, если бы любое государство-подписант пересмотрело свою ратификацию ДВЗЯИ", – заявил Роберт Флойд, исполнительный директор ОДВЗЯИ, который следит за соблюдением пакта.

Президент Владимир Зеленский в сентябре, выступая на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал к ядерному разоружению России.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным.

Кроме того, в этом году Россия решила "приостановить" участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который устанавливал ограничения на ядерные арсеналы РФ и Соединенных Штатов.