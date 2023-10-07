ЗМІ: в США розглядають надання Польщі "Залізного купола" з умовою передачі Україні Patriot

Польща може отримати від США систему протиповітряної оборони "Залізний купол, натомість країна повинна буде передати Україні вже отримані системи Patriot.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Майбутнє подальшої військової допомоги Україні з боку США знаходиться під загрозою через внутрішні конфлікти в Конгресі, тому адміністрація Джо Байдена розробляє альтернативні методи постачання зброї Києву.

Адміністрація США розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надання додаткової військової допомоги Україні після того, як Конгрес зупинив фінансування озброєнь.

Паралельно в Сенаті виникла ідея здійснити тристоронній обмін, в рамках якого Польща отримає від Америки ізраїльську систему "Залізний купол", а також надішле частину своїх систем Patriot Україні.

"Залізний купол" – це протиракетна система малої дальності. Вона використовується, зокрема, Ізраїлем для захисту від ракет, що запускаються з Гази палестинськими бойовиками. Досі Ізраїль відхиляв прохання Вашингтона і Києва про постачання цієї системи безпосередньо в Україну. Як зазначає Politico, як співвиробник, Ізраїль повинен погодитися на відправку зброї до третіх країн.

ЗМІ повідомляють, що влада в Єрусалимі не заперечувала б проти того, щоб ефективна протиракетна система була розміщена в Польщі.

Як повідомляє Politico, план обміну за участю Польщі обговорювався в середу на закритій зустрічі з сенаторами. Переговори мав вести сенатор-демократ Кріс Ван Холлен.

"Польща може відправити свої системи Patriot в Україну. Обмін буде можливий, якщо батареї "Залізного купола" залишаться під охороною США", – заявив політик.

Польща обрала систему Patriot як основу для своєї програми протиповітряної оборони середньої дальності "Вісла" у квітні 2015 року. Міжурядовий контракт на перший з двох передбачуваних етапів був підписаний у 2018 році. Контракт передбачає поставку двох батарей Patriot (16 пускових установок).

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у четвер анонсував розгортання зенітно-ракетного комплексу Patriot для захисту Варшави, що стане першим в історії випадком прикриття польської столиці системою протиповітряної оборони.