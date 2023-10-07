СМИ: в США рассматривают предоставление Польше "Железного купола" с условием передачи Украине Patriot

Польша может получить от США систему противовоздушной обороны "Железный купол", взамен страна должна будет передать Украине уже полученные системы Patriot.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Будущее дальнейшей военной помощи Украине со стороны США находится под угрозой из-за внутренних конфликтов в Конгрессе, поэтому администрация Джо Байдена разрабатывает альтернативные методы поставки оружия Киеву.

Администрация США рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента для предоставления дополнительной военной помощи Украине после того, как Конгресс остановил финансирование вооружений.

Параллельно в Сенате возникла идея осуществить трехсторонний обмен, в рамках которого Польша получит от Америки израильскую систему "Железный купол", а также пришлет часть своих систем Patriot Украине.

"Железный купол" – это противоракетная система малой дальности. Она используется, в частности, Израилем для защиты от ракет, запускаемых из Газы палестинскими боевиками. До сих пор Израиль отклонял просьбы Вашингтона и Киева о поставках этой системы непосредственно в Украину. Как отмечает Politico, как сопроизводитель, Израиль должен согласиться на отправку оружия в третьи страны.

СМИ сообщают, что власти в Иерусалиме не возражали бы против того, чтобы эффективная противоракетная система была размещена в Польше.

Как сообщает Politico, план обмена с участием Польши обсуждался в среду на закрытой встрече с сенаторами. Переговоры должен был вести сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

"Польша может отправить свои системы Patriot в Украину. Обмен будет возможен, если батареи "Железного купола" останутся под охраной США", – заявил политик.

Польша выбрала систему Patriot в качестве основы для своей программы противовоздушной обороны средней дальности "Висла" в апреле 2015 года. Межправительственный контракт на первый из двух предполагаемых этапов был подписан в 2018 году. Контракт предусматривает поставку двух батарей Patriot (16 пусковых установок).

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в четверг анонсировал развертывание зенитно-ракетного комплекса Patriot для защиты Варшавы, что станет первым в истории случаем прикрытия польской столицы системой противовоздушной обороны.