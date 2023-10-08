Президент Азербайджана неожиданно приехал в Грузию

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в воскресенье прибыл с необъявленным визитом в Грузию, его цель не раскрывается.

Об этом сообщили в офисе Алиева, пишет "Европейская правда".

Утверждается, что президент Азербайджана прибыл по приглашению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Президентский самолет сел в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси, азербайджанскую делегацию встречал вице-премьер и министр экономики Грузии Леван Давиташвили "и другие должностные лица".

ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА

В правительстве Грузии говорят, что в рамках визита Алиева запланированы переговоры с глазу на глаз с Гарибашвили, после чего стороны сделают заявление для СМИ.

Грузинские медиа обсуждают, встретится ли президент Азербайджана с Саломе Зурабишвили ввиду того, что грузинский президент попала в опалу партии власти "Грузинская мечта".

Визит Алиева происходит после того, как он проигнорировал встречу с премьером Армении Николом Пашиняном в испанской Гранаде.

Неофициально сообщалось, что якобы причиной отказа Алиева стало нежелание западных партнеров включить Анкару в переговорный формат, а также реакция Франции на операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.