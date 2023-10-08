Опитування: Лейбористська партія Британії матиме абсолютну більшість після виборів

Британська опозиційна Лейбористська партія здобуває переконливу перемогу на національних виборах до Палати громад наступного року й може претендувати на абсолютну більшість.

Про це свідчить опитування агенції Survation, результати якого в суботу опублікувала британська газета Observer, повідомляє "Європейська правда".

Опитування охопило понад 11 тисяч виборців у період із 11 по 25 вересня. Результати потім були інтерпретовані відповідно до мажоритарної виборної системи Британії.

Згідно з базовим прогнозом, лейбористи отримають 420 місць у Палаті громад, або абсолютну більшість у 190 місць – таким чином вони вперше з 2010 року повернуться до влади.

Соціологи також прогнозують, що свої мандати можуть втратити 12 членів уряду прем'єра Ріші Сунака – зокрема віцепрем'єр-міністр Олівер Дауден і міністр оборони Грант Шаппс.

Також, згідно з опитуванням Survation, найважливішими для британських виборців питаннями є зростання вартості життя й стан Національної служби охорони здоров'я.

Результати дослідження підтверджують тенденцію, згідно з якою підтримка владної Консервативної партії у Великій Британії падає на тлі низки скандалів минулого року й нездатності її урядів вирішити економічні труднощі.

Лейбористи, як відомо, хочуть у разі перемоги на парламентських виборах і формування уряду посилити співпрацю з Європейським Союзом, порушену після Brexit.