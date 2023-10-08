Опрос: Лейбористская партия Британии будет иметь абсолютное большинство после выборов

Британская оппозиционная Лейбористская партия одерживает убедительную победу на национальных выборах в Палату общин в следующем году и может претендовать на абсолютное большинство.

Об этом свидетельствует опрос агентства Survation, результаты которого в субботу опубликовала британская газета Observer, сообщает "Европейская правда".

Опрос охватил более 11 тысяч избирателей в период с 11 по 25 сентября. Результаты затем были интерпретированы в соответствии с мажоритарной выборной системой Британии.

Согласно базовому прогнозу, лейбористы получат 420 мест в Палате общин, или абсолютное большинство в 190 мест – таким образом они впервые с 2010 года вернутся к власти.

Социологи также прогнозируют, что свои мандаты могут потерять 12 членов правительства премьера Риши Сунака – в частности вице-премьер-министр Оливер Дауден и министр обороны Грант Шаппс.

Также, согласно опросу Survation, важнейшими для британских избирателей вопросами являются рост стоимости жизни и состояние Национальной службы здравоохранения.

Результаты исследования подтверждают тенденцию, согласно которой поддержка правящей Консервативной партии в Великобритании падает на фоне ряда скандалов прошлого года и неспособности ее правительств решить экономические трудности.

Лейбористы, как известно, хотят в случае победы на парламентских выборах и формирования правительства усилить сотрудничество с Европейским Союзом, нарушенное после Brexit.