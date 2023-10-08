Польша вывезет своих граждан из Израиля на фоне эскалации

Польское правительство решило направить борт для эвакуации своих граждан из Израиля, который вторые сутки противостоит нападению террористической группировки ХАМАС.

Об этом в эфире RMF FM заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, пишет "Европейская правда".

По словам Яблонского, самолет для эвакуации поляков из Израиля вылетит в воскресенье после обеда и прибудет в аэропорт Бен-Гурион вечером.

"Пока неизвестно, сколько их вернется в Польшу. Мы создадим список, посмотрим, сколько людей захотят эвакуироваться. Проверяем, какие есть возможности и потребности. Если будет потребность в организации дальнейших эвакуационных рейсов, мы не будем их исключать", – добавил замглавы МИД.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уточнил, что за поляками будет отправлен транспортный самолет C-130 Hercules.

Польский президент Анджей Дуда ранее заявил, что, по оперативным данным, ни один гражданин Польши не пострадал в результате боевых действий в Израиле. Точного количества поляков в стране власти не называют, но говорят, что речь идет о "сотнях" людей.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним, от действий ХАМАС на утро воскресенья погибли более 300 человек.

Европейский Союз накануне выступил с заявлением в связи с беспрецедентной атакой ХАМАС против Израиля, выразив поддержку израильской стороне.