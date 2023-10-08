Блінкен обговорив із європейськими колегами напад ХАМАС на Ізраїль

Державний секретар США Ентоні Блінкен у суботу провів телефонні розмови з колегами з Великої Британії, Італії, Німеччини та Верховним представником ЄС із зовнішньої політики Жозепом Боррелем.

Про це повідомив речник Держдепу Метью Міллер, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Блінкен із європейськими колегами обговорив "безпрецедентний масштаб і жорстокість нападів ХАМАС" на ізраїльську територію, які вони найрішучішим чином засудили.

"Держсекретар наголосив на підтримці Сполученими Штатами права Ізраїлю на самозахист і закликав країни "п'ятірки" та ЄС до подальшої взаємодії", – додав представник зовнішньополітичного відомства США.

У Держдепі також повідомляли про розмову Блінкена з ізраїльським колегою Елі Коеном і президентом Іцхаком Герцогом, головою Палестинської автономії Махмудом Аббасом та головами МЗС країн регіону.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалція арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За даними ізраїльських ЗМІ, від дій ХАМАС на ранок неділі загинули щонайменше 300 людей, ще майже 1600 зазнали поранень.

Напередодні США пообіцяли забезпечити Ізраїль усім необхідним для самооборони, а президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провели телефонну розмову.