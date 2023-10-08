Президент Польши объяснил, почему нападение ХАМАС на Израиль на руку России

Польский президент Анджей Дуда в воскресенье заявил, что нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль будет способствовать российской полномасштабной агрессии против Украины, поскольку отвлечет от нее внимание мира.

Такое мнение Дуда высказал в воскресном эфире Polsat News, его цитирует государственное информагентство РАР, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, будет ли ситуация на Ближнем Востоке, связанная с атаками ХАМАС на Израиль, иметь эффект "отвлечения глаз от Украины", Дуда ответил утвердительно.

"Это, безусловно, способствует России и российской агрессии против Украины, это отвлекает внимание мира", – отметил президент Польши, одновременно предостерегая, что Варшава должна смотреть на события в Израиле с точки зрения собственных интересов.

В то же время Дуда спрогнозировал, что Европейский Союз может испытать очередную волну миграции.

"Темы, которые мы обсуждали в последнее время – премьер-министр Матеуш Моравецкий в Гренаде и я на встрече в Порту – становятся еще более актуальными. Вопрос нашей безопасности, защиты границ Польши, границ ЕС и Шенгенской зоны становится все более важным", – считает он.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним, от действий ХАМАС погибли более 500 человек.