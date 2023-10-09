Розвідка Британії розповіла, як за останні роки зміцнився союз РФ з Іраном

Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що міжнародна ізоляція змусила Росію переорієнтувати свої зовнішньополітичні зусилля на раніше менш бажані партнерства, зокрема з Іраном, для отримання дипломатичної, економічної та військової підтримки.

Про це йдеться у новому огляді відомства, яке цитує "Європейська правда".

Як зазначається в огляді, іранська військова допомога Ірану РФ у війні проти України передбачає не тільки сотні ударних безпілотників та артилерійських боєприпасів, але також угоду, що включає збірку та виробництво цих БПЛА за ліцензією у Росії.

Британська розвідка вказує, що російсько-іранські дипломатичні та економічні зв'язки також інтенсифікувалися. Зокрема, нещодавно Іран заявив, що Росія інвестує 2,76 млрд доларів в Іран у 2022-23 роках.

Взаємодія РФ з Іраном майже напевно зросте після нещодавнього прийняття Ірану до Шанхайської організації співробітництва та його запрошення приєднатися до БРІКС, переконані у відомстві.

"Економічні зв'язки, ймовірно, поглиблюватимуться, оскільки Росія прагне послабити санкції", – йдеться в огляді.

Раніше Міноборони Британії заявило, що Іран фактично сам зізнався у порушенні резолюцій ООН щодо нерозповсюдження зброї, коли під час візиту міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу показав власні ракети.

Перед цим США оголосили санкції проти мережі, яка сприяє виробництву "Шахедів" в Ірані.