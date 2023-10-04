Британія: Іран довів порушення ним резолюцій ООН, показавши Шойгу власні ракети

Іран фактично сам зізнався у порушенні резолюцій ООН щодо нерозповсюдження зброї, коли під час візиту міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу показав власні ракети.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявило Міністерство оборони Великої Британії.

У своєму повідомленні відомство вказало на те, що ракети, які посадовцю РФ 20 вересня 2023 року показали в Ірані, були вилучені у контрабандистів в Аравійському морі британським фрегатом HMS Montrose ще у 2022 році.

Last year, HMS Montrose seized Iranian weapons being smuggled through the Arabian Sea. Read more: https://t.co/dn2Qoijs7h



Iran denied being the country of origin to the UN. However, they were visibly being shown to the Russian Defence Minister during a recent visit to Iran. pic.twitter.com/St1HUyB7F1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 4, 2023

Як нагадали у Міноборони Британії, Тегеран в ООН заперечував, що він є країною походження цієї зброї, якою підтримувані ним хусити Ємену обстрілюють цілі в Саудівській Аравії та ОАЕ починаючи з 2019 року.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що Іран може домовитись з Росією про передачу ракет після закінчення дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, що забороняє йому такі угоди.

Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше.

Командувач Повітряно-космічними силами КВІР бригадний генерал Амір Алі Хаджі Заде провів Шойгу під час екскурсії по іранському арсеналу безпілотників, ракет і протиповітряної оборони в штабі Повітряно-космічних сил КВІР у Тегерані 20 вересня.

Шойгу також обговорив закінчення терміну дії ракетних обмежень Резолюції РБ ООН 2231 з міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Реза Аштіані.

Перед цим США оголосили санкції проти мережі, яка сприяє виробництву "Шахедів" в Ірані.