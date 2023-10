Британія: Іран довів порушення ним резолюцій ООН, показавши Шойгу власні ракети

Іран фактично сам зізнався у порушенні резолюцій ООН щодо нерозповсюдження зброї, коли під час візиту міністра оборони РФ Сєргєя Шойгу показав власні ракети.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter (X) заявило Міністерство оборони Великої Британії.

У своєму повідомленні відомство вказало на те, що ракети, які посадовцю РФ 20 вересня 2023 року показали в Ірані, були вилучені у контрабандистів в Аравійському морі британським фрегатом HMS Montrose ще у 2022 році.

Last year, HMS Montrose seized Iranian weapons being smuggled through the Arabian Sea. Read more: https://t.co/dn2Qoijs7h



Iran denied being the country of origin to the UN. However, they were visibly being shown to the Russian Defence Minister during a recent visit to Iran. pic.twitter.com/St1HUyB7F1