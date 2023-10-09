Прем'єрка Данії: У НАТО не має бути місця втомі від війни в Україні

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен звернулася до Північноатлантичного альянсу із закликом не піддаватися втомі від війни в Україні.

Про це вона сказала, виступаючи на парламентській асамблеї НАТО в Копенгагені, її цитує видання The Guardian, пише "Європейська правда".

"Хоробрі українські чоловіки і жінки борються на полі бою. Вони є обличчям добра проти зла, добра проти зла. Це (вторгнення. – Ред.) є загрозою ідеям, на яких побудований наш Альянс – свободі, демократії, верховенству права", – сказала Фредеріксен.

Вона зазначила, що "ми повинні бути з Україною до кінця".

"Ніхто з нас не може говорити про втому від війни, поки Україна продовжує свою невтомну боротьбу. Давайте вирішимо, що втома від війни не матиме місця в нашій трансатлантичній спільноті", – наголосила глава данського уряду.

У своїй промові Фредеріксен заявила, що президент Росії Владімір Путін прорахувався, думаючи, що слова підтримки України з боку НАТО "залишаться лише словами".

"Українські солдати воюють нашою зброєю, нашими танками, нашими ракетами, і незабаром Україна також буде літати на наших F-16", – сказала вона.

Фредеріксен також закликала представників інших країн НАТО розширити коаліцію, яка постачає винищувачі і проводить необхідну підготовку українських пілотів.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що повномасштабна війна Росії проти України є екзистенційною для Європи, тому європейці не можуть собі дозволити не перемогти разом з Україною.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що союзники мають витримати випробування часом у питанні допомоги України, тому що зараз розрахунок Кремля – саме на "втому від війни".

Глава МЗС Литви днями також наголошував, що світ не може собі дозволити "втомитися" від війни.



