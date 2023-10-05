Прем’єрка Естонії: Росія чекає, що ми втомимося, не можна їм цього подарувати

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що союзники мають витримати випробування часом у питанні допомоги України, тому що зараз розрахунок Кремля – саме на "втому від війни".

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю Європейської політичної спільноти у Гранаді.

Каллас запитали, чи бачить вона ризики для допомоги Україні у зв’язку з останніми політичними процесами у США.

"У нас тривають дискусії на усіх майданчиках, і США висловили зобов’язання, як і країни Європи. Думаю, Росія якраз і хоче, щоб ми "втомилися" – і ми не маємо показувати їм своєї втоми, тому що маємо допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. Ми маємо витримати цю війну, так, як тримаються українці, і робити все можливе для допомоги Україні", – відповіла вона.

"Росія думає, що витримає довше, ніж ми. Не можна їм цього подарувати", – додала Кая Каллас.

Глава МЗС Литви днями також наголошував, що світ не може собі дозволити "втомитися" від війни. На цьому наголосила також міністерка закордонних справ Ісландії, яка також висловила думку, що за нинішніх обставин природно й логічно прийняти Україну до НАТО.