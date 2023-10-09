Премьер Дании: В НАТО не должно быть места усталости от войны в Украине

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен обратилась к Североатлантическому альянсу с призывом не поддаваться усталости от войны в Украине.

Об этом она сказала, выступая на парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене, ее цитирует издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

"Храбрые украинские мужчины и женщины сражаются на поле боя. Они – лицо добра против зла. Это (вторжение. – Ред.) представляет угрозу идеям, на которых построен наш Альянс – свободе, демократии, верховенству права", – сказала Фредериксен.

Она отметила, что "мы должны быть с Украиной до конца".

"Никто из нас не может говорить об усталости от войны, пока Украина продолжает свою неутомимую борьбу. Давайте решим, что усталость от войны не будет иметь места в нашем трансатлантическом сообществе", – подчеркнула глава датского правительства.

В своей речи Фредериксен заявила, что президент России Владимир Путин просчитался, думая, что слова поддержки Украины со стороны НАТО "останутся лишь словами".

"Украинские солдаты воюют нашим оружием, нашими танками, нашими ракетами, и вскоре Украина также будет летать на наших F-16", – сказала она.

Фредериксен также призвала представителей других стран НАТО расширить коалицию, которая поставляет истребители и проводит необходимую подготовку украинских пилотов.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что полномасштабная война России против Украины является экзистенциальной для Европы, поэтому европейцы не могут себе позволить не победить вместе с Украиной.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает, что союзники должны выдержать испытание временем в вопросе помощи Украины, потому что сейчас расчет Кремля – именно на "усталость от войны".

Глава МИД Литвы на днях также отмечал, что мир не может себе позволить "устать" от войны.