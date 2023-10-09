У Литві виділять 358 тисяч євро на посилення підготовки з боротьби з тероризмом

Литва виділить 358 тисяч євро на реалізацію проєкту з посилення підготовки спецслужб та спецпідрозділів у боротьбі з тероризмом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє департамент поліції країни.

Як йдеться у повідомленні, проєкт триватиме трохи більше двох років та фінансується в межах програми Фонду внутрішньої безпеки на період 2021-2027 років.

"Проєкт спрямований на посилення готовності антитерористичного підрозділу поліції Литви "Арас" та служби громадської безпеки до адекватного реагування на потенційні теракти, пов'язані із захопленням заручників або використанням вибухівки, локалізацією теракту, звільненням заручників, зменшенням загроз та забезпеченням безпеки об'єктів критично важливої інфраструктури", – зазначають у відомстві.

В межах програми мають придбати спеціалізоване обладнання для проведення бойових дій на воді, абордажних, водолазних та інших антитерористичних операцій в територіальних водах Литви.

Більшу частину фінансування у розмірі 268 тисяч євро проєкту виділив Євросоюз.

Нагадаємо, 20 вересня низка депутатів Сейму Литви отримали електронні листи із погрозами, які були підписані "білоруським батальйоном "Терор".

Частина депутатів отримали листи з назвою "Ольга Карач". Це ім’я білоруської активістки, яку нещодавно у Литві визнали загрозою нацбезпеці країни, оскільки є інформація про її співпрацю з російською розвідкою.