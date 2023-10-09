Британський прем'єр скликає засідання надзвичайного комітету через ситуацію в Ізраїлі

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак у понеділок збирає на засідання урядовий комітет з надзвичайного реагування COBRA у зв'язку із бойовими діями в Ізраїлі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Сунак зазначив, що Британія є одним із найсильніших союзників для Ізраїлю, а також додав, що Лондон передавав обладнання для захисту.

"Як я сказав прем'єр-міністру (Біньяміну Нетаньяху), ми продовжимо надавати їм дипломатичну, розвідувальну чи безпекову підтримку, якщо вони цього потребуватимуть. Я головуватиму на зустрічі COBRA з моїми колегами-міністрами сьогодні вдень, де ми продовжимо обговорювати ситуацію, ми також перебуваємо в тісному діалозі з нашими ізраїльськими колегами", – підкреслив британський прем’єр.

Терористи змогли захопити деяких громадян Ізраїлю в заручники, а також заявляли про контроль над однією з ізраїльських військових баз. Це найбільша ескалація арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази. За останніми даними, від дій ХАМАС загинули понад 700 людей.

У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю через масштабний напад з боку ХАМАС.