Британский премьер созывает заседание чрезвычайного комитета из-за ситуации в Израиле

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в понедельник собирает на заседание правительственный комитет по чрезвычайному реагированию COBRA в связи с боевыми действиями в Израиле.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Сунак отметил, что Великобритания является одним из сильнейших союзников для Израиля, а также добавил, что Лондон передавал оборудование для защиты.

"Как я сказал премьер-министру (Биньямину Нетаньяху), мы продолжим оказывать им дипломатическую, разведывательную или безопасность поддержку, если они в этом будут нуждаться. Я буду председательствовать на встрече COBRA с моими коллегами-министрами сегодня днем, где мы продолжим обсуждать ситуацию, мы также находимся в тесном диалоге с нашими израильскими коллегами", – подчеркнул британский премьер.

Напомним, в субботу утром террористическая группировка ХАМАС осуществила масштабную атаку на Израиль из района сектора Газа, выпустив несколько тысяч ракет по израильской территории, а также прорвав границу в нескольких местах.

Террористы смогли захватить некоторых граждан Израиля в заложники, а также заявляли о контроле над одной из израильских военных баз. Это самая большая эскалация арабо-израильского конфликта за последние 50 лет.

В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о контртеррористической операции "Железные мечи" и начала обстрел инфраструктуры сектора Газа. По последним данным, от действий ХАМАС погибли более 700 человек.

В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю из-за масштабного нападения со стороны ХАМАС.