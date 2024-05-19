У центрі Мадрида тисячі людей вимагають реформи системи охорони здоров’я

У столиці Іспанії Мадриді проходить багатотисячна демонстрація з вимогою реформувати систему охорони здоров’я.

Про це повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Кількість учасників ходи, що зібралася у Мадриді вдень у неділю, оцінюють орієнтовно у 18 тисяч осіб.

Sergio Perez (EFE)

Ключовими причинами невдоволення протестувальників є великий час очікування у черзі для запрошення на прийом, нестача інвестицій у сфері та нестача кадрів.

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Sergio Perez (EFE)

Sergio Perez (EFE)

Деякі учасники ходи, з якими спілкувалися журналісти, кажуть, що зіткнулися з необхідністю чекати на прийом профільного лікаря у державній поліклініці понад рік.

Це вже третій протест з вимогою усунення недоліків у системі охорони здоров’я за останній рік, попередні були у листопаді й лютому 2023 року.

А в сусідній Франції уряд запропонував штрафувати за неявку до лікаря за записом без поважної причини.

Нагадаємо, у суботу протест кліматичних активістів на деякий час паралізував роботу аеропорту Мюнхена.