ЗМІ: Мінфін Німеччини погодився виділити додаткові кошти на військову підтримку України
Міністерство фінансів Німеччини неофіційно схвалило запит від міністерства оборони щодо виділення додаткових коштів на допомогу Україні.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild am Sonntag з посиланням на джерела у відомстві.
За даними видання, відомство пішло на цей крок після того, як міністр оборони ФРН Борис Пісторіус запросив 3,8 млрд євро на підтримку України.
Це пов'язано з тим, що майже всі виділені 7,1 мільярда євро були використані, а на закупівлю нового озброєння та боєприпасів залишилося лише 300 мільйонів, йдеться в матеріалі.
Непередбачені в бюджеті витрати мають бути подані на затвердження парламенту Німеччини в червні, зазначає видання.
За словами неназваного джерела в міністерстві фінансів ФРН, Берлін має поставити більше зброї Києву цього року.
"Якщо вдасться досягти консенсусу в уряді, ми знайдемо шляхи (для цього) в поточному фінансовому році", – сказав співрозмовник.
Цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц після зустрічі з главами урядів країн Північної Європи запевнив, що Україна й надалі буде отримувати від них підтримку.
Віцеканцлер та міністр економіки ФРН Роберт Габек вважає, що німецький уряд повинен робити більше для підтримки України у її протистоянні проти російської агресії.
Раніше Шольц закликав європейські країни надати Україні більше військової техніки зі своїх запасів.
Також наприкінці квітня Шольц і прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак обговорили подальшу співпрацю для підтримки України.