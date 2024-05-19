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У Франції кажуть про успіхи операції з розблокування шляху до летовища у Новій Каледонії

Новини — Неділя, 19 травня 2024, 16:22 — Марія Ємець

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про успіх початкового етапу операції з розблокування дороги до аеропорту у заморській території Нова Каледонія, де тривають заворушення.

Про це він повідомив вдень 19 травня у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Дарманен заявив, що від початку операції у суботу демонтували 76 встановлених барикад.

"Завдяки додатковим 700 правоохоронцям підкріплення, які вже прбули, і ще 350, які уприбидуть сьогодні (...), дії у наступні години посиляться", – сказав міністр.

За його словами, затримали понад 200 осіб, і близько 20 продуктових магазинів змогли відкритися через відновлення порядку. 

"Нам відомо, що для відновлення республіканського порядку потрібно усунути ще багато перешкод", – додав міністр. 

Нагадаємо, причиною заворушень у Новій Каледонії, що тривають вже майже тиждень, стала схвалена реформа виборчого права, за якою жителі, які прожили в Новій Каледонії 10 років, зможуть голосувати на місцевих виборах. Місцеві пронезалежницькі сили вважають, що це посилить профранцузьких політиків у Новій Каледонії та призведе до подальшої маргіналізації корінного народу канаків.

З 15 травня у Новій Каледонії запровадили надзвичайний стан. З п’ятниці туди почав прибувати великий контингент французької поліції з метою відновити контроль над столицею заморської території.

У суботу у силових структурах Франції на умовах анонімності повідомили ЗМІ про ще одну смерть внаслідок заворушень у Новій Каледонії, яка стала вже шостою. 

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Франція
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