У Франції кажуть про успіхи операції з розблокування шляху до летовища у Новій Каледонії

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив про успіх початкового етапу операції з розблокування дороги до аеропорту у заморській території Нова Каледонія, де тривають заворушення.

Про це він повідомив вдень 19 травня у соцмережі X (Twitter), пише "Європейська правда".

Дарманен заявив, що від початку операції у суботу демонтували 76 встановлених барикад.

Nouvelle-Calédonie : l’opération de dégagement de la grande route lancée hier a été un succès : 76 barrages détruits. Grâce aux 700 forces de l’ordre supplémentaires arrivées et aux 350 qui arriveront aujourd’hui, dont de nombreux militaires du GIGN et policiers du RAID, les… Реклама: May 19, 2024

"Завдяки додатковим 700 правоохоронцям підкріплення, які вже прбули, і ще 350, які уприбидуть сьогодні (...), дії у наступні години посиляться", – сказав міністр.

За його словами, затримали понад 200 осіб, і близько 20 продуктових магазинів змогли відкритися через відновлення порядку.

"Нам відомо, що для відновлення республіканського порядку потрібно усунути ще багато перешкод", – додав міністр.

Нагадаємо, причиною заворушень у Новій Каледонії, що тривають вже майже тиждень, стала схвалена реформа виборчого права, за якою жителі, які прожили в Новій Каледонії 10 років, зможуть голосувати на місцевих виборах. Місцеві пронезалежницькі сили вважають, що це посилить профранцузьких політиків у Новій Каледонії та призведе до подальшої маргіналізації корінного народу канаків.

З 15 травня у Новій Каледонії запровадили надзвичайний стан. З п’ятниці туди почав прибувати великий контингент французької поліції з метою відновити контроль над столицею заморської території.

У суботу у силових структурах Франції на умовах анонімності повідомили ЗМІ про ще одну смерть внаслідок заворушень у Новій Каледонії, яка стала вже шостою.