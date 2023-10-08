У Берліні пропалестинські активісти роздавали пахлаву, "святкуючи" напад на Ізраїль

Німецька поліція в берлінському районі Нойкьольн протягом суботи двічі розганяла сходини пропалестинської групи Samidoun, яка святкувала масштабну атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У суботу вдень Samidoun поширил в соцмережах фото з Нойкьольна, на яких роздає пахлаву, "щоб відсвяткувати перемогу опору".

Es lebe der Widerstand des palästinensischen Volkes. Verteilen von Süßigkeiten auf der Sonnenallee in Berlin zur Feier des Sieges des Widerstands#Fromtherivertothesea #Palestinewillbefree pic.twitter.com/oNqYSrCX6E — Samidoun Deutschland (@samidoun_de) October 7, 2023

Через кілька годин близько п'яти десятків людей знову зібралися на бульварі Зонненале, скандуючи насильницькі та антиізраїльські гасла. Через ці вигуки співробітники поліції Берліна розігнали мітинг незабаром після його початку.

В обох випадках німецькі правоохоронці заявили, що розпочали кримінальні розслідування.

"Наші співробітники документують усі події на місці для доказового переслідування і наразі встановлюють особи всіх людей, які відмовилися розходитися, незважаючи на розгін зібрання", – повідомила берлінська поліція.

Журналісти німецького видання Welt заявили, що були змушені видалити відзняті з мітингу на Зонненале матеріали після погроз розправою з боку активістів.

Дії пропалестинських активістів публічно засудило посольство Ізраїлю в Німеччині, а міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер після цього розпорядилась посилити охорону єврейських об’єктів.

Група Samidoun була заснована в 2012 році, діє в США, Канаді та багатьох європейських країнах і вже кілька років активно працює в Німеччині. У 2021-му Міністерство оборони Ізраїлю класифікувало групу як терористичну організацію.

Нагадаємо, в суботу вранці терористичне угруповання ХАМАС здійснило масштабну атаку на Ізраїль із району сектора Гази, випустивши кілька тисяч ракет по ізраїльській території, а також прорвавши кордон у кількох місцях. Це найбільша ескалція арабо-ізраїльського конфлікту за останні 50 років.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила про контртерористичну операцію "Залізні мечі" й розпочала обстріл інфраструктури сектора Гази.