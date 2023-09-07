Українського правозахисника Захарова номінували на премію ПАРЄ

Український правозахисник Євген Захаров – серед трьох номінантів на премію ім. Вацлава Гавела за роль у захисті прав людини, яку присуджує Парламентська асамблея Ради Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у ПАРЄ.

Журі премії з прав людини ім. Вацлава Гавела, яке очолює президент ПАРЄ Тіні Кокс, оголосило трьох номінантів – з Туреччини, Польщі та України.

Євген Захаров фото: уніан

Український номінант – відомий правозахисник Євген Захаров, засновник Української Гельсінської спілки з прав людини та директор Харківської правозахисної групи, а з 2022 року заснував ініціативу за участі різних ГО "Трибунал для Путіна", що збирає, перевіряє та систематизує інформацію про воєнні злочини РФ в Україні.

Окрім нього, на премію номінували активіста, правозахисника і філантропа з Туреччини Османа Кавалу, який ув’язнений з 2017 року, та польську правозахисницю, активістку з руху за права жінок та вразливих категорій населення Юстину Виджинську.

Переможця премії 2023 року мають оголосити на відкритті осінньої пленарної сесії ПАРЄ у Страсбурзі 9 жовтня.

Премію Вацлава Гавела вручають щорічно. Вона включає 60 тисяч євро, пам’ятний приз і диплом.

У 2022 році премію присудили російському опозиціонеру Владіміру Кара-Мурзі, а у 2021 році – представниці білоруської опозиції Марії Колесниковій.