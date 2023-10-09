New Yorker розповів, як Байден і Салліван придумали ізраїльські "гарантії безпеки" для України

Ідея запропонувати Україні так звані "гарантії безпеки" виникла в президента США Джо Байдена та його радника з національної безпеки Джейка Саллівана під час візиту до Києва в лютому цього року.

Про це йдеться в матеріалі New Yorker, присвяченому роботі Саллівана в Білому домі, повідомляє "Європейська правда".

Про можливість надати Україні "гарантії безпеки" в адміністрації Байдена почали говорити ще в січні, коли стало зрозуміло, що повномасштабна війна Росії проти України найближчим часом не закінчиться.

Оскільки Байден був рішуче проти схвалення членства України в НАТО під час війни, він із Салліваном під час 10-годинної поїздки до Києва потягом вирішив запропонувати Володимиру Зеленському "довгострокові гарантії безпеки та військову допомогу, подібну до тієї, яку США надавали Ізраїлю з 1980-х років".

"У нас була довга розмова про це, під час якої президент сказав, що хоче використати зустріч у Києві, щоб викласти Зеленському свій погляд на те, що існує шлях до НАТО – не зараз, а пізніше, і міст до НАТО – це "ізраїльська модель", – пояснив Салліван в інтерв’ю New Yorker.

Ідея полягала в тому, що зобов’язання Ізраїлю з боку США не означають їхньої автоматичної участі в бойових діях на ізраїльському боці – на відміну від п’ятої статті Вашингтонського договору про НАТО. Водночас вони б стали сигналом і Росії, що Штати не залишать Україну.

Конкретну декларацію із безпековими зобов’язаннями Україні вперше запропонували у травні у межах саміту "Групи семи". При цьому США вирішили ухвалювати її саме від імені G7, а не НАТО, аби Альянс, за словами одного з європейських високопосадовців, "був подалі від цього конфлікту".

Але Білий дім мусив вирішити також іншу проблему: побоювання України, що "гарантії безпеки" стануть фактичною заміною членства в НАТО. Це мали вирішити компромісні формулювання Вільнюського саміту Альянсу – де, як відомо, було ухвалене рішення відмовитись від надання Плану дій щодо членства й обіцяно запросити Київ, коли "складуться відповідні умови".

За словами співрозмовників New Yorker, у США були розчаровані реакцією України на таке рішення саміту НАТО. Детальніше про це "ЄвроПравда" вже розповідала.

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Читайте пояснення "ЄвроПравди" про те, чому Україна не отримає таких "гарантій безпеки", на які багато хто чекає.