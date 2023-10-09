New Yorker рассказал, как Байден и Салливан придумали израильские "гарантии безопасности" для Украины

Идея предложить Украине так называемые "гарантии безопасности" возникла у президента США Джо Байдена и его советника по национальной безопасности Джейка Салливана во время визита в Киев в феврале этого года.

Об этом говорится в материале New Yorker, посвященном работе Салливана в Белом доме, сообщает "Европейская правда".

О возможности предоставить Украине "гарантии безопасности" в администрации Байдена начали говорить еще в январе, когда стало понятно, что полномасштабная война России против Украины в ближайшее время не закончится.

Поскольку Байден был решительно против одобрения членства Украины в НАТО во время войны, он с Салливаном во время 10-часовой поездки в Киев на поезде решил предложить Владимиру Зеленскому "долгосрочные гарантии безопасности и военную помощь, подобную той, которую США предоставляли Израилю с 1980-х годов".

"У нас был долгий разговор об этом, во время которого президент сказал, что хочет использовать встречу в Киеве, чтобы изложить Зеленскому свой взгляд на то, что существует путь в НАТО – не сейчас, а позже, и мост в НАТО – это "израильская модель", – пояснил Салливан в интервью New Yorker.

Идея заключалась в том, что обязательства Израиля со стороны США не означают их автоматического участия в боевых действиях на израильской стороне – в отличие от пятой статьи Вашингтонского договора о НАТО. В то же время они бы стали сигналом и России, что Штаты не оставят Украину.

Конкретную декларацию с обязательствами по безопасности Украине впервые предложили в мае в рамках саммита "Группы семи". При этом США решили принимать ее именно от имени G7, а не НАТО, чтобы Альянс, по словам одного из европейских чиновников, "был подальше от этого конфликта".

Но Белый дом должен был решить также другую проблему: опасения Украины, что "гарантии безопасности" станут фактической заменой членства в НАТО. Это должны были решить компромиссные формулировки Вильнюсского саммита Альянса – где, как известно, было принято решение отказаться от предоставления Плана действий по членству и обещано пригласить Киев, когда "сложатся соответствующие условия".

По словам собеседников New Yorker, в США были разочарованы реакцией Украины на такое решение саммита НАТО. Подробнее об этом "ЕвроПравда" уже рассказывала.

Как известно, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидеры согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

Читайте также объяснение "ЕвроПравды" о том, почему Украина не получит таких "гарантий безопасности", которых многие ждут.