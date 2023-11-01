Заворушення на Геловін у Гамбурзі: Поліція застосувала водомети

У Гамбурзі ввечері на Геловін сталися заворушення – поліція кілька годин чергувала і застосувала водомети в районі Гарбург.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал NDR.

За словами представника поліції, спочатку в районі Гарбург зібралося від 150 до 200 переважно молодих людей. Потім їхня кількість зросла до 300-350. Вони кидали петарди і пляшки в натовп і в співробітників екстрених служб. Кілька людей отримали поранення.

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Спочатку поліція не могла контролювати ситуацію. Лише коли прибуло підкріплення, офіцери відновили контроль над ситуацією і змогли розігнати натовп, що бунтував. Також були використані водомети.

За словами представника поліції, були арешти або затримання. Їх кількість точно не відома. Звучали також антисемітські заяви.

У районі Луруп також відбулися інциденти, в яких, за даними поліції, брали участь близько 50 молодих людей. Вони підпалили петарди – були пошкоджені вітрини магазину та підпалені сміттєві контейнери.

За даними поліції, в районі Осдорф зібралося близько 70 осіб. Чиновники вигнали переважно молодих людей з території навколо "Борн-центру". Близько 100 осіб зібралися в Штайльсхупі. Вони влаштували феєрверки і, ймовірно, стріляли в повітря холостими зарядами. "Співробітники поліції негайно втрутилися і видали розпорядження про припинення акції, яке порушники порядку виконали", – повідомили в поліції.

Поліція розгорнула по місту весь гамбурзький спецназ, підрозділи тривоги поліцейських комісарів і сотні співробітників федеральної поліції.

Рік тому на Геловін у гамбурзької поліції вже було чимало роботи. Цього року міська влада хотіла створити альтернативну пропозицію з наметом жахів на ратушній площі Харбурга – очевидно, безуспішно.

Раніше німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.