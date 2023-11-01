Беспорядки на Хэллоуин в Гамбурге: Полиция применила водометы

В Гамбурге вечером на Хэллоуин произошли беспорядки – полиция несколько часов дежурила и применила водометы в районе Гарбург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал NDR.

По словам представителя полиции, сначала в районе Гарбург собралось от 150 до 200 преимущественно молодых людей. Затем их количество возросло до 300-350. Они бросали петарды и бутылки в толпу и в сотрудников экстренных служб. Несколько человек получили ранения.

Сначала полиция не могла контролировать ситуацию. Лишь когда прибыло подкрепление, офицеры восстановили контроль над ситуацией и смогли разогнать бунтовавшую толпу. Также были использованы водометы.

По словам представителя полиции, были аресты или задержания. Их количество точно не известно. Звучали также антисемитские заявления.

В районе Луруп также произошли инциденты, в которых, по данным полиции, участвовали около 50 молодых людей. Они подожгли петарды – были повреждены витрины магазина и подожжены мусорные контейнеры.

По данным полиции, в районе Осдорф собралось около 70 человек. Чиновники выгнали преимущественно молодых людей с территории вокруг "Борн-центра". Около 100 человек собрались в Штайльсхупе. Они устроили фейерверки и, вероятно, стреляли в воздух холостыми зарядами. "Сотрудники полиции немедленно вмешались и издали распоряжение о прекращении акции, которое нарушители порядка выполнили", – сообщили в полиции.

Полиция развернула по городу весь гамбургский спецназ, подразделения тревоги полицейских комиссаров и сотни сотрудников федеральной полиции.

Год назад на Хэллоуин у гамбургской полиции уже было немало работы. В этом году городские власти хотели создать альтернативное предложение с палаткой ужасов на ратушной площади Харбурга – очевидно, безуспешно.

Ранее немецкие политики подвергли резкой критике демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.