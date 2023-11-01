Румунія планує зрівняти пенсійний вік для чоловіків і жінок з 2035 року

Румунія встановить пенсійний вік для чоловіків і жінок на рівні 65 років з 2035 року, відповідно до пенсійного законодавства, запропонованого Міністерством праці та прийнятого в рамках Фонду відновлення та стійкості Румунії.

Про це оголосив прем'єр-міністр Марчел Чолаку після засідання правлячої коаліції у вівторок ввечері, передає "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Більшість країн ЄС вже забезпечують рівний вік виходу на пенсію для чоловіків і жінок, причому найбільше відстають країни Центральної та Південно-Східної Європи.

Румунія зараз робить кроки, щоб змінити пенсійний вік, де стандартний вік виходу на пенсію встановлений на рівні 65 років для чоловіків і 61 рік для жінок.

Однак, відповідно до Програми ЄС з відновлення та стійкості, Румунія готується до того, щоб її законодавство відображало єдиний пенсійний вік 65 років для чоловіків і жінок з 2035 року.

Мінімальний період сплати внесків, необхідний для обох статей, становить 15 років, а повний період сплати внесків – 35 років для жінок і чоловіків.

Ті, хто бажає продовжувати працювати після виходу на пенсію, можуть працювати до 70 років, якщо на це є згода роботодавця.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку прагне, щоб новий пенсійний закон набув чинності 1 січня 2024 року.

Він висловив упевненість, що новий закон буде прийнятий парламентом до кінця листопада і введений в дію з 1 січня.

Нагадаємо, навесні у Латвії визнали, що уряду доведеться так чи інакше підвищувати вік виходу на пенсію, щоби система соцзабезпечення залишалася життєздатною.

Як відомо, у Франції рішення президента й уряду протиснути непопулярну пенсійну реформу спричинило масштабні протести. Уряд відкидає можливість поступок попри суспільне невдоволення.