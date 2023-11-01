Угорщина заборонила підліткам відвідувати відому фотовиставку зі знімками ЛГБТК-спільноти

В Угорщині заборонили відвідувати цьогорічну виставку World Press Photo в Будапешті особам, молодшим за 18 років, через присутні там фотографії літніх філіппінців, які належать до спільноти ЛГБТК+.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

World Press Photo – престижна світова фотовиставка, що експонується в Національному музеї Угорщини в Будапешті. Щороку вона приймає понад 4 мільйони відвідувачів з усього світу. Її місія полягає у візуальному висвітленні важливих подій для глобальної аудиторії.

Однак в Угорщині серія з п'яти фотографій філіппінської фотожурналістки Ханни Реєс Моралес змусила ультраправого депутата подати скаргу до міністерства культури країни, яке визнало, що знімки порушують угорський закон про заборону показу ЛГБТК+ контенту неповнолітнім.

Тож тепер навіть за згодою батьків особам, які не досягли 18 років, заборонено відвідувати виставку.

Фотографії Моралес документують спільноту літніх ЛГБТК+ людей на Філіппінах, які десятиліттями живуть в одному будинку і піклуються один про одного в міру старіння. На знімках зображені деякі члени спільноти, одягнені в жіночий одяг і з макіяжем.

Виконавча директорка World Press Photo Джумана Ель Зейн Хурі назвала тривожним той факт, що серія фотографій, "настільки позитивна, настільки інклюзивна", стала мішенню для угорського уряду. За її словами, це перший випадок, коли одна з виставок зазнала цензури в Європі.

Заборона відвідувати виставку молодим людям стала останнім кроком уряду Угорщини, спрямованим на обмеження доступу неповнолітніх до матеріалів, що пропагують або зображують гомосексуальність, у засобах масової інформації, зокрема на телебаченні, у фільмах, рекламі та літературі.

Угорський закон викликав судові позови з боку 15 країн Європейського Союзу, а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала його "ганьбою".