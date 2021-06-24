Президент Угорщини підписав скандальний закон щодо ЛГБТ, розкритикований ЄС

Президент Угорщини Янош Адер підписав суперечливий законопроєкт про ЛГБТКІ+, незважаючи на міжнародний резонанс та загрозу судових процесів з боку Європейської комісії

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Оскільки новий закон не обмежує конституційні права осіб старше 18 років, але виконує конституційний обов'язок захищати осіб, які не досягли 18-річного віку, сьогодні я наказав оприлюднити закон", - йдеться у заяві глави держави.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала законопроєкт "ганьбою" і заявила, що використовуватиме "всі юридичні повноваження для забезпечення гарантування прав усіх громадян ЄС".

"Гомосексуалізм, зміна статі та відхилення від самоідентичності, що відповідають статі при народженні, ставляться на ту саму основу, що і порнографія, і вважаються такими, що здатні чинити негативний вплив на фізичний або моральний розвиток неповнолітніх", - йдеться у листі Комісії до угорського уряду.

У Брюсселі заявили, що положення цього законопроєкту прямо порушують заборону дискримінації за ознакою статі та сексуальної орієнтації, закріплену у Хартії ЄС, відмовляючи людям у свободі самовираження та у можливості користуватися своїм правом на приватне та сімейне життя.

Минулого тижня угорські депутати прийняли закон, який забороняє обговорювати з неповнолітніми будь-яку інформацію щодо гомосексуальності чи зміни статі.

ЛГБТ-активісти в Угорщині та міжнародні організації різко розкритикували законопроєкт і порівняли його з російським законом 2013 року, що забороняє так звану гей-пропаганду.