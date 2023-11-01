Венгрия запретила подросткам посещать известную фотовыставку со снимками ЛГБТК-сообщества

В Венгрии запретили посещать нынешнюю выставку World Press Photo в Будапеште лицам моложе 18 лет, из-за присутствующих там фотографии пожилых филиппинцев, принадлежащих к сообществу ЛГБТК+.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

World Press Photo – престижная мировая фотовыставка, которая экспонируется в Национальном музее Венгрии в Будапеште. Ежегодно она принимает более 4 миллионов посетителей со всего мира. Ее миссия заключается в визуальном освещении важных событий для глобальной аудитории.

Однако в Венгрии серия из пяти фотографий филиппинской фотожурналистки Ханны Рейес Моралес заставила ультраправого депутата подать жалобу в министерство культуры страны, которое признало, что снимки нарушают венгерский закон о запрете показа ЛГБТК+ контента несовершеннолетним.

Поэтому теперь даже с согласия родителей лицам, не достигшим 18 лет, запрещено посещать выставку.

Фотографии Моралес документируют сообщество пожилых ЛГБТК+ людей на Филиппинах, которые десятилетиями живут в одном доме и заботятся друг о друге по мере старения. На снимках изображены некоторые члены сообщества, одетые в женскую одежду и с макияжем.

Исполнительный директор World Press Photo Джумана Эль Зейн Хури назвала тревожным тот факт, что серия фотографий, "настолько позитивная, настолько инклюзивная", стала мишенью для венгерского правительства. По ее словам, это первый случай, когда одна из выставок подверглась цензуре в Европе.

Запрет посещать выставку молодым людям стал последним шагом правительства Венгрии, направленным на ограничение доступа несовершеннолетних к материалам, пропагандирующим или изображающим гомосексуальность, в средствах массовой информации, в частности на телевидении, в фильмах, рекламе и литературе.

Венгерский закон вызвал судебные иски со стороны 15 стран Европейского Союза, а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала его "позором".