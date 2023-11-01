Британская разведка: РФ все заметнее применяет "Ланцеты" в контрбатарейной борьбе

Разведка Великобритании заявила о все более заметном применении Россией беспилотников-камикадзе "Ланцет" в ключевой контрбатарейной борьбе.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 1 ноября, сообщает "Европейская правда"

По мнению британских аналитиков, малые беспилотные авиационные комплексы одностороннего действия "Ланцет", скорее всего, являются одним из самых эффективных новых средств, которые Россия разместила в Украине за последние 12 месяцев.

Они предназначены для пилотирования над территорией противника, ожидания обнаружения цели, пикирования к ней и подрыва.

"Ланцеты" производятся авиастроительной компанией ZALA Aero Group. ZALA также производит небольшие невооруженные БПЛА "Орлан-10", которые Россия часто использует вместе с "Ланцетом" для обнаружения целей. В британской разведке в то же время отмечают, что Украина также преуспела с небольшими БПЛА.

"Россия развертывает "Ланцеты" для атак на приоритетные цели, и они становятся все более заметными в ключевой контрбатарейной борьбе, нанося удары по вражеской артиллерии", – говорится в обзоре.

"Традиционно Россия использовала малые БПЛА преимущественно для разведки. Благодаря своим ударным возможностям "Ланцет" стал значительным изменением в том, как Россия использует эту категорию вооружений", – отмечают в Минобороны Британии.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии отметила длительную паузу в применении Россией авиации дальнего действия для ракетных ударов по Украине и связала это с накоплением запаса на зиму.

Также разведка рассказывала, что РФ сохранила значительный артиллерийский потенциал в нижнем течении Днепра.