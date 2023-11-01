Нордичні країни створили альянс для полегшення депортації нелегальних мігрантів

Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція та Фінляндія продовжують боротьбу з нелегальною міграцією – на зустрічі в Копенгагені міністри відповідних країн домовилися про спільні депортаційні рейси та програми повернення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Норвегія та Швеція створили альянс для полегшення депортації мігрантів, які прибули нелегально.

На зустрічі в Копенгагені вони домовилися в майбутньому здійснювати спільні депортаційні рейси з метою повернення мігрантів без дозволу на проживання до країн походження. Рейси будуть організовані у співпраці з прикордонною службою ЄС Frontex.

Після дводенної зустрічі міністрів юстиції та міграції міністр міграції Данії Кааре Дібвад Бек заявив, що відповідні представники урядів п'яти країн будуть регулярно зустрічатися для кращої співпраці з третіми країнами в питаннях повернення і програм повернення мігрантів.

Всі п'ять скандинавських країн мають "спільний інтерес" у "забезпеченні депортації іноземців без дозволу на проживання", додав Бек. Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція повинні "не допустити, щоб вони подорожували нашими країнами ".

Данія роками проводила обмежувальну імміграційну політику. Нещодавно інші скандинавські країни також посилили свій підхід.

Коли прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен вперше вступила на посаду в 2019 році, вона поставила собі за мету звести кількість шукачів притулку до нуля. У 2020 році Данія також стала першою європейською країною, яка відкликала дозволи на проживання сирійських біженців з регіону Дамаска, посилаючись на покращення ситуації з безпекою навколо сирійської столиці.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер проти ідеї про те, щоби розгляд заявок шукачів притулку відбувався у третіх країнах.

Раніше уряд Німеччини підготував проєкт закону, що спрощує депортацію нелегальних мігрантів.