Нордические страны создали альянс для облегчения депортации нелегальных мигрантов

Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия продолжают борьбу с нелегальной миграцией – на встрече в Копенгагене министры соответствующих стран договорились о совместных депортационных рейсах и программах возвращения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Норвегия и Швеция создали альянс для облегчения депортации мигрантов, прибывших нелегально.

На встрече в Копенгагене они договорились в будущем осуществлять совместные депортационные рейсы с целью возвращения мигрантов без вида на жительство в страны происхождения. Рейсы будут организованы в сотрудничестве с пограничной службой ЕС Frontex.

После двухдневной встречи министров юстиции и миграции министр миграции Дании Кааре Дибвад Бек заявил, что соответствующие представители правительств пяти стран будут регулярно встречаться для лучшего сотрудничества с третьими странами в вопросах возвращения и программ возвращения мигрантов.

Все пять скандинавских стран имеют "общий интерес" в "обеспечении депортации иностранцев без вида на жительство", добавил Бек. Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция должны "не допустить, чтобы они путешествовали по нашим странам".

Дания годами проводила ограничительную иммиграционную политику. Недавно другие скандинавские страны также ужесточили свой подход.

Когда премьер-министр Дании Метте Фредериксен впервые вступила в должность в 2019 году, она поставила себе цель свести количество искателей убежища к нулю. В 2020 году Дания также стала первой европейской страной, которая отозвала разрешения на проживание сирийских беженцев из региона Дамаска, ссылаясь на улучшение ситуации с безопасностью вокруг сирийской столицы.

Напомним, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер против идеи о том, чтобы рассмотрение заявок искателей убежища происходило в третьих странах.

Ранее правительство Германии подготовило проект закона, упрощающий депортацию нелегальных мигрантов.