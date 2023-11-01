В правительстве Германии допустили, что не откажутся от угля в энергетике до 2030 года

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер подверг сомнению способность Германии постепенно отказаться от угля как источника энергии до 2030 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство DPA.

"Пока не будет понятно, что энергия доступна, мы должны перестать мечтать о постепенном отказе от угля до 2030 года", – сказал министр газете Kölner Stadt-Anzeiger в интервью, опубликованном во вторник.

В своем коалиционном соглашении социал-демократы канцлера Олафа Шольца, "зеленые" и свободные демократы Линднера согласились ускорить поэтапный отказ от угля в стране "в идеальном случае" с 2038 по 2030 год.

Линднер хочет, чтобы Германия больше полагалась на природный газ из внутренних источников. "Нужно интенсифицировать внутреннюю добычу газа", – сказал он.

Кроме того, по его словам, расширение использования возобновляемых источников энергии должно ускориться.

В декабре прошлого года сообщали, что Германия увеличивает свою зависимость от угля в попытках уладить с энергетическим кризисом – треть энергетики страны производится из угля.

Чтобы пережить текущий кризис, страна временно возобновила работу ряда угольных электростанций.