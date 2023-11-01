Жовтень у Чехії став найтеплішим із 1775 року

Метеорологічна служба Чехії в середу повідомила, що цьогорічний жовтень в країні був найспекотнішим із 1775 року, відколи ведуться спостереження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iDNES.

За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, середньомісячна температура у жовтні становила 14,1 градуса за Цельсієм. Це на 4,3 градуса більше за середній показник для жовтня з 1775 по 2014 роки.

Востаннє настільки теплий жовтень у Чехії фіксували у 2001 році, коли середньомісячна температура становила 13,7 градуса.

Найтеплішим днем стала п'ятниця, 13 жовтня, коли середня температура в Чехії сягала 19,8 градуса тепла. Це ще не рекорд: у 1929 році в цьому місяці стовпчик термометра фіксував 21,9 градуса за Цельсієм.

Чеські метеорологи вказують, що збільшення частоти осінніх посух у результаті потепління й подовження вегетаційного періоду може бути проблемою: деякі рослини перецвітають раніше часу, через що їм загрожують заморозки.

Чеський метеорологічний інститут також нагадує, що у 2023 році зафіксували вже три рекордно спекотні місяці: вересень був на п'ять градусів теплішим середнього показника, а січень – на 5,2 градуса теплішим.

Цьогоріч європейські країни неодноразово повідомляли про температурні рекорди. Загалом же липень-2023 став найспекотнішим на Землі за історію спостережень.