Октябрь в Чехии стал самым теплым с 1775 года

Метеорологическая служба Чехии в среду сообщила, что в этом году октябрь в стране был самым жарким с 1775 года, с тех пор как ведутся наблюдения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iDNES.

По данным Чешского гидрометеорологического института, среднемесячная температура в октябре составила 14,1 градуса по Цельсию. Это на 4,3 градуса больше среднего показателя для октября с 1775 по 2014 годы.

Последний раз настолько теплый октябрь в Чехии фиксировали в 2001 году, когда среднемесячная температура составляла 13,7 градуса.

Самым теплым днем стала пятница, 13 октября, когда средняя температура в Чехии достигала 19,8 градуса тепла. Это еще не рекорд: в 1929 году в этом месяце столбик термометра фиксировал 21,9 градуса по Цельсию.

Чешские метеорологи указывают, что увеличение частоты осенних засух в результате потепления и удлинения вегетационного периода может быть проблемой: некоторые растения перецветают раньше времени, из-за чего им грозят заморозки.

Чешский метеорологический институт также напоминает, что в 2023 году зафиксировали уже три рекордно жарких месяца: сентябрь был на пять градусов теплее среднего показателя, а январь – на 5,2 градуса теплее.

В этом году европейские страны неоднократно сообщали о температурных рекордах. В целом же июль-2023 стал самым жарким на Земле за историю наблюдений.